СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступил с критикой амбиций президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, пишет издание Politico.
"В своем приуроченном к Новому году выступлении перед прессой Барделла... раскритиковал обещание президента США завладеть автономной датской территорией (Гренландией - ред.), назвав это "прямым вызовом суверенитету европейской страны", - говорится в статье.
Барделла, как отмечает издание, также неоднозначно отозвался о захвате американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и предостерег от "возвращения к имперским амбициям", при которых право сильного доминирует над международным.
При этом ранее Барделла также заявлял, что, несмотря на дерзкие действия США, потерю Мадуро власти "никто не станет оплакивать".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.