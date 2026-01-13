Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067507070.html
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии
Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступил с критикой амбиций президента США Дональда Трампа в отношении... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:27:00+03:00
2026-01-13T06:27:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
николас мадуро
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260113/nato-2067506179.html
https://ria.ru/20260113/sdelka-2067505601.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, николас мадуро, politico, нато, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Politico, НАТО, Евросоюз
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии

Politico: французский политик Барделла раскритиковал планы Трампа по Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступил с критикой амбиций президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, пишет издание Politico.
"В своем приуроченном к Новому году выступлении перед прессой Барделла... раскритиковал обещание президента США завладеть автономной датской территорией (Гренландией - ред.), назвав это "прямым вызовом суверенитету европейской страны", - говорится в статье.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
06:13
Барделла, как отмечает издание, также неоднозначно отозвался о захвате американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и предостерег от "возвращения к имперским амбициям", при которых право сильного доминирует над международным.
При этом ранее Барделла также заявлял, что, несмотря на дерзкие действия США, потерю Мадуро власти "никто не станет оплакивать".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии
06:03
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампНиколас МадуроPoliticoНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала