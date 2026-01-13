В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии

ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что не участвовал в разработке планов обороны Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

В воскресенье газета Telegraph сообщила, что Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО Гренландии , чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию.

"Я подозреваю, что никто не удивится, если я скажу, что не принимал непосредственного участия в разработке планов обороны Гренландии", - заявил Найтон, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.

Он подчеркнул, что Гренландия является частью Дании , которая является частью общей зоны ответственности НАТО.

"Гренландия является частью НАТО, и это тот контекст, в котором мы ее рассматриваем. И в конечном счете все остальные вопросы являются политическими. А с военной точки зрения это часть общей зоны ответственности НАТО", - добавил он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.