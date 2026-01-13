Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
05:35 13.01.2026
В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии
В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии
Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что не участвовал в разработке планов обороны Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В Британии заявили, что не участвовали в планировании обороны Гренландии

Начальник Генштаба Британии Найтон не занимался планированием обороны Гренландии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что не участвовал в разработке планов обороны Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.
В воскресенье газета Telegraph сообщила, что Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия будет зависимой территорией США в случае сделки, считает эксперт
04:04
"Я подозреваю, что никто не удивится, если я скажу, что не принимал непосредственного участия в разработке планов обороны Гренландии", - заявил Найтон, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.
Он подчеркнул, что Гренландия является частью Дании, которая является частью общей зоны ответственности НАТО.
"Гренландия является частью НАТО, и это тот контекст, в котором мы ее рассматриваем. И в конечном счете все остальные вопросы являются политическими. А с военной точки зрения это часть общей зоны ответственности НАТО", - добавил он.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
04:02
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров
03:49
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
