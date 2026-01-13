Рейтинг@Mail.ru
04:04 13.01.2026
Гренландия будет зависимой территорией США в случае сделки, считает эксперт
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО, Евросоюз
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гренландия может стать зависимой или ассоциированной территорией США в том случае, если американский президент Дональд Трамп получит контроль над этой датской автономией, но вряд ли она будет отдельным штатом – республиканцы на это не пойдут, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
"Вариантов (присоединения – ред.) может быть несколько. Например, референдум в Гренландии, в результате которого остров проголосует за независимость от Дании. Дальше могут быть разные варианты превращения в зависимую территорию, в ассоциированную территорию с Соединенными Штатами. Вряд ли Гренландия может стать отдельным штатом, на это США точно не пойдут", - сказал Суслов.
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
04:02
Гренландия вряд ли станет отдельным штатом, так как это очень сложный юридический процесс, который требует поправок в американскую конституцию и голосования в конгрессе, отметил эксперт.
"Поправки в конституцию вносятся национальными собраниями других штатов. Не факт, что это будет одобрено. Кроме того, в Гренландии маленькое население для того, чтобы становиться еще одним штатом. Поэтому речь будет идти о том, чтобы сделать ее зависимой территорией", - пояснил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров
Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров
03:49
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)НАТОЕвросоюз
 
 
