Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил, что встретился с конгрессменом Рэнди Файном, который предложил законопроект об аннексии Гренландии.
"Мы встретились к конгрессменом Файном и исчерпывающе дали понят, что Гренландия - это часть королевства Дания", - написал дипломат в соцсети Х.
Файн ранее сообщил о внесении в американский конгресс на рассмотрение законопроекта "Об аннексии Гренландии", который даст президенту США полномочия на необходимые шаги для присоединения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.