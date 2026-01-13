Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров

Файн ранее сообщил о внесении в американский конгресс на рассмотрение законопроекта "Об аннексии Гренландии", который даст президенту США полномочия на необходимые шаги для присоединения острова.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.