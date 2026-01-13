Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию

Говоря о планах НАТО по обеспечению безопасности в Арктике в интересах этого альянса, Вадефуль отметил, что их разработка только началась. "НАТО только сейчас приступает к разработке более конкретных планов, которые затем будут обсуждаться совместно с партнерами из США,… и Германия также постарается внести в это свой вклад", - сказал Вадефуль.