03:14 13.01.2026
Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию
в мире, гренландия, сша, дания, марко рубио, дональд трамп, нато, евросоюз
Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в реальной готовности США предпринять военные действия в отношении Гренландии.
"У меня нет никаких оснований полагать, что это (военные действия - ред.) серьезно рассматривается, но я считаю, что у нас (ФРГ и США - ред.) есть общий интерес в том, чтобы заниматься вопросами безопасности в Арктике, и мы будем этим заниматься (в рамках НАТО - ред.)", - заявил Вадефуль журналистам по итогам встречи в США с американским госсекретарем Марко Рубио. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.
В США раскрыли сценарий захвата Гренландии
02:09
Говоря о планах НАТО по обеспечению безопасности в Арктике в интересах этого альянса, Вадефуль отметил, что их разработка только началась. "НАТО только сейчас приступает к разработке более конкретных планов, которые затем будут обсуждаться совместно с партнерами из США,… и Германия также постарается внести в это свой вклад", - сказал Вадефуль.
Он также выразил уверенность в том, что в ходе предстоящих на этой неделе переговоров в Вашингтоне между США и Данией с Гренландией будут достигнуты "общие результаты". "Мы сможем укрепить безопасность в Северной Атлантике только в том случае, если будем продолжать работать в альянсе сообща, солидарно и единодушно. Поэтому, когда речь идет о вопросах, касающихся Гренландии и Дании, решение должны принимать Гренландия и Дания, а также люди, живущие в Гренландии", - заключил Вадефуль.
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"
Вчера, 23:51
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Конгрессмен: соперникам США нельзя контролировать Гренландию
Вчера, 23:14
 
В миреГренландияСШАДанияМарко РубиоДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
