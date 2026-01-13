Рейтинг@Mail.ru
02:09 13.01.2026
В США раскрыли сценарий захвата Гренландии
Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, сделав ее зависимой, пишет журнал Foreign Affairs, рассматривая один из возможных сценариев перехода... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
гренландия
в мире, сша, дональд трамп, гренландия
В мире, США, Дональд Трамп, Гренландия
© iStock.com / Walter BibikowВид на Нуук, Гренландия
Вид на Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, сделав ее зависимой, пишет журнал Foreign Affairs, рассматривая один из возможных сценариев перехода острова под контроль США.
"Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения", — говорится в материале.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"
Вчера, 23:51
Согласно такому развитию событий, Вашингтону не понадобятся ни военные средства, ни интервенция, чтобы в ближайшие годы "американизировать" Гренландию, постепенно переманивая ее на свою сторону через инвестиции, посредников и правовые коллизии.
Как полагает автор, если события будут разворачиваться по описанному сценарию, это создаст прецедент в международных отношениях.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
Вчера, 22:57
"Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей. Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок", — резюмирует Foreign Affairs.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Вчера, 17:01
 
