В США раскрыли сценарий захвата Гренландии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, сделав ее зависимой, пишет журнал Foreign Affairs, рассматривая один из возможных сценариев перехода острова под контроль США.
«
"Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения", — говорится в материале.
Согласно такому развитию событий, Вашингтону не понадобятся ни военные средства, ни интервенция, чтобы в ближайшие годы "американизировать" Гренландию, постепенно переманивая ее на свою сторону через инвестиции, посредников и правовые коллизии.
Как полагает автор, если события будут разворачиваться по описанному сценарию, это создаст прецедент в международных отношениях.
"Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей. Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок", — резюмирует Foreign Affairs.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.