Осталось три года. США приняли роковое для ЕС решение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. После похищения Николаса Мадуро Дональд Трамп собирается захватить Гренландию, сообщают западные СМИ. Вашингтон уже обвинил Данию в оккупации острова. В Белом доме рассматривают два сценария: военное вторжение и коммерческую сделку. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Родная гавань

Президент США уверен: Гренландия "так или иначе" перейдет под контроль Вашингтона. Иначе остров достанется России или Китаю, поскольку безопасность там, по его словам, обеспечивают сейчас "две собачьи упряжки".

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Датские военнослужащие во время учения в Гренландии © REUTERS / Guglielmo Mangiapane Датские военнослужащие во время учения в Гренландии

"Мы говорим о приобретении, а не об аренде, не о краткосрочном владении. <...> Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай, чему не бывать, пока я президент", — подчеркнул Трамп.

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Копенгаген владеет островом незаконно. Гренландцы же, по его мнению, должны проявить по отношению к американцам "гостеприимство, а не враждебность".

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой. <...> После войны Дания вновь оккупировала остров, проигнорировав протокол ООН", — указал он.

© AP Photo / Kwiyeon Ha Нуук © AP Photo / Kwiyeon Ha Нуук

В ответ посол Йеспер Меллер напомнил: Гренландия веками была частью королевства, и это неоднократно признавалось США и ООН. Кроме того, большинство гренландцев проголосовали за самоуправление в составе Дании, а на фоне агрессивных высказываний Вашингтона все партии парламента острова подтвердили верность Копенгагену.

Между тем, по сведениям Daily Mail, Трамп поручил военным разработать план вторжения. Наиболее жесткую линию отстаивают представители радикального крыла MAGA в окружении президента, прежде всего советник по внутренней безопасности Стивен Миллер. Источники издания поясняют: в Белом доме так воодушевлены захватом Николаса Мадуро, что хотят столь же оперативно разобраться с датским островом.

© AP Photo / Evan Vucci Стивен Миллер © AP Photo / Evan Vucci Стивен Миллер

"Если Соединенные Штаты атакуют другую страну НАТО, все прекратится — включая сам альянс и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой. <…> Нельзя просто так захватить часть чужой территории. Но, к сожалению, американский президент настроен серьезно", — предупредила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Под защитой

Как пишет Bloomberg, в Евросоюзе надеются умилостивить Трампа при помощи специальной операции НАТО в Гренландии, которую назовут "Арктический страж". По словам собеседников агентства, образцом для нее послужит миссия "Балтийский страж", направленная против России. В частности, группа стран, включая Германию и Великобританию, могут отправить войска на остров, чтобы, с одной стороны, гарантировать его безопасность, а с другой — не допустить американской аннексии. Впрочем, для этого требуется согласие Вашингтона, которого от Трампа должен добиться генсек альянса Марк Рютте.

© AP Photo / Yoan Valat Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте прибывают на встречу "коалиции желающих" в Елисейский дворец в Париже © AP Photo / Yoan Valat Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте прибывают на встречу "коалиции желающих" в Елисейский дворец в Париже

Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала эту идею. "Гренландия принадлежит ее жителям. Если есть опасения насчет безопасности, их легко развеют силы НАТО", — сказала она в интервью Welt.

И уточнила: остров имеет стратегическое значение, поскольку там есть залежи редкоземельных металлов и проходят атлантические подводные кабели.

Однако не все в ЕС выступают за продолжение попыток задобрить США. Так, вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте вынесла на рассмотрение резолюцию о выходе из НАТО из-за действий Вашингтона в Венесуэле и ситуации с Гренландией.

© AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Кроме того, комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс предлагает сформировать 100-тысячную европейскую армию — на случай вывода из Старого Света американских войск. Он считает, что национальные вооруженные силы не обеспечат обороноспособность на должном уровне, так как "выглядят красиво только на бумаге". По его мнению, надо создать Европейский совет безопасности, в который войдет и Великобритания.

Американский мир

Заместитель директора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов уверен: европейцы приложат все силы для того, чтобы поладить с Вашингтоном.

"Прямое столкновение с США было катастрофой для них, без американской поддержки они — ничто. Трамп это прекрасно понимает, поэтому игнорирует "нытье" Европы по поводу Гренландии. При этом он абсолютно серьезно намерен присоединить к США датский остров. Ему осталось определиться лишь с тем, как именно это произойдет: через прямое объединение, какую-то ассоциацию по примеру Гуама, Самоа или Микронезии, совместное управление с Данией и тому подобное", — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии © AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии

И даже аннексия Гренландии американцами не приведет к развалу НАТО или созданию в ЕС собственной армии. Как минимум европейцам помешают внутренние противоречия. "На их преодоление понадобится не меньше 20 лет", — подчеркивает Суслов.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что Трамп добьется своего.

"Вряд ли ему понравится предложение европейцев по совместной защите Гренландии. Ясно, что его интересует не безопасность острова, а полезные ископаемые, которые становятся доступнее по мере таяния ледников", — говорит он.