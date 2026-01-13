Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек
13:01 13.01.2026
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек
Гренландское объединение погонщиков собачьих упряжек KNQK осудило приглашение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри на ежегодные гонки на собачьих упряжках
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек

В Гренландии осудили приглашение спецпосланника США на гонки собачьих упряжек

© Flickr / The U.S. ArmyСобачья упряжка
© Flickr / The U.S. Army
Собачья упряжка. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гренландское объединение погонщиков собачьих упряжек KNQK осудило приглашение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри на ежегодные гонки на собачьих упряжках, заявив, что участие иностранных политических акторов на фоне давления на остров извне неподобающе, говорится в пресс-релизе объединения в социальной сети.
Как сообщает KNQK, 8 января к ним обратился неназванный американский журналист, заявивший, что Лэндри получил приглашение на ежегодные гонки на собачьих упряжках - Avannaata Qimussersua. Объединение называет неподобающим участие в мероприятии иностранных политических фигур на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа, который в том числе пошутил над обороной Гренландии, сказав, что она состоит из двух собачьих упряжек.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
"Правление KNQK считает оказываемое извне политическое давление неприемлемым и в этой связи рассматривает участие в Avannaata Qimussersua иностранных политических акторов как совершенно неподобающее", - говорится в публикации.
Согласно пресс-релизу, руководство KNQK вместе со спонсорами сейчас ищет того, кто отправил приглашения иностранным гостям.
Как напоминает гренландская газета Sermitsiaq, в 2025 году США также уделяли гонкам пристальное внимание. Так, американское консульство в Нууке выступило их спонсором, а в KNQK обсуждали возможность приглашения на мероприятие министра обороны США Пита Хегсета, также планировалось перевозить собак и погонщиков на американских военных вертолетах. Гонки собиралась посетить и супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша, но ее участие было отменено. Как пишет Sermitsiaq, тогда KNQK раскритиковали за то, что они приняли поддержку Вашингтона на фоне давления на остров со стороны Трампа.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В США раскрыли сценарий захвата Гренландии
Вчера, 02:09
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Дания хочет, чтобы Европа не комментировала ситуацию вокруг Гренландии
Вчера, 10:54
 
