У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
03:41 13.01.2026
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
У бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, есть гражданство Румынии, следует из официальных кипрских...
2026-01-13T03:41:00+03:00
2026-01-13T03:41:00+03:00
в мире
румыния
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
румыния
кипр
Новости
ru-RU
в мире, румыния, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Румыния, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии

РИА Новости: у пропавшего на Кипре Баумгертнера есть гражданство Румынии

Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. У бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, есть гражданство Румынии, следует из официальных кипрских документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что Владислав Баумгертнер, 1972 года рождения, является гражданином Румынии.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.
Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
Вчера, 13:35
 
В миреРумынияКипрВладислав БаумгертнерУралкалий
 
 
