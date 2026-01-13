Суд на Украине отказал Лире в госпитализации перед смертью

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский журналист Гонсало Лира, умерший в заключении на Украине 12 января 2024 года, незадолго до смерти был оставлен под стражей решением суда, несмотря на тяжёлое воспаление лёгких, из-за которого заседание пришлось проводить по видеосвязи, выяснило РИА Новости, изучив материалы украинских судебных реестров.

Двенадцатого января исполняется два года со дня смерти американского журналиста Гонсало Лиры, который умер в заключении на Украине. Лире было 55 лет, он жил в Харькове, в мае 2023 года был задержан СБУ по обвинению в поддержке России из-за публикаций и видеозаписей с критикой Запада и украинских властей.

Как следует из документов, на заседании 22 декабря 2023 года суд разрешил рассматривать дело Лиры дистанционно, сославшись на состояние здоровья обвиняемого. В процессуальном постановлении указывалось, что видеосвязь необходима как с учётом болезни журналиста, так и для того, чтобы не затягивать рассмотрение дела.

При этом, как выяснило РИА Новости, суд отказался изменить меру пресечения и оставил Лиру в СИЗО, опираясь на показания тюремного медика. Врач Харьковской городской медицинской части №27 подтвердил диагноз - воспаление лёгких и двустороннюю пневмонию, однако заявил, что состояние обвиняемого не угрожает жизни, и Лира может лечиться в условиях изолятора.

"Состояние здоровья обвиняемого является неудовлетворительным, однако не препятствует проведению судебного заседания. Угроз жизни обвиняемого не установлено. Госпитализация не требуется, условия медицинской части СИЗО являются надлежащими и достаточными для оказания необходимой помощи", - говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.

На основании этого заключения суд постановил оставить Лиру под стражей как минимум до 19 февраля 2024 года, одновременно обязав медицинскую часть СИЗО осуществлять "контроль и мониторинг" его состояния. Менее чем через три недели журналист умер от осложнений, связанных с заболеванием дыхательных путей.

Из судебных документов следует, что Лира содержался под стражей по обвинению в изготовлении и распространении материалов, оправдывающих военную операцию на Украине. В июле 2023 года он был освобождён под залог, однако позже вновь арестован без права внесения залога после того, как Служба безопасности Украины заявила о попытке его побега в Венгрию на мотоцикле.