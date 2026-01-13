Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067685293.html
В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке
В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T21:33:00+03:00
2026-01-13T21:33:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
госдума рф
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067654686.html
новокузнецк
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, госдума рф, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Госдума РФ, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке

В ГД попросили Гуцана проверить расходование средств новокузнецким роддомом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования, роддомом в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. По имеющейся информации профильного комитета Госдумы причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. В документе отмечается, что данной медицинской организации в 2025 году было выделено более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Однако сотрудники стационара продолжали использовать старую медицинскую технику, в то время как закупленные технические устройства не использовались, а также применяли запрещенные методы родовспоможения.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
"Просим вac, уважаемый Александр Владимирович, взять указанный случай под личный контроль, поручить провести проверочные мероприятия на предмет целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования, учреждений родовспоможения Кемеровской области, в том числе в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", а также ремонт медицинских организаций, комплектации учреждений квалифицированными медицинскими кадрами (включая работу по обучению персонала для работы на современных аппаратах), соблюдения врачами требований действующего законодательства при оказании медицинских услуг", - сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что ранее на врачей указанного медицинского учреждения поступали жалобы пациенток, в том числе, связанные с причинением смерти и увечий младенцам в процессе родовой деятельности, унизительным обращением, отсутствием квалифицированного персонала. По данным комитета, за последние два года руководству роддома объявлено 170 предостережений.
Комитет также отмечает недопустимость сложившейся ситуации в сфере здравоохранения, особенно с учетом демографической обстановки в стране.
"Просим вас сообщить, осуществлялся ли контроль за исполнением предписаний вследствие выявленных нарушений, какие меры принимались органами прокуратуры к обозначенной организации и министерству здравоохранения Кузбасса", - добавляется в документе.
Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца
Вчера, 17:56
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияГосдума РФСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала