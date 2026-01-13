В Госдуме попросили проверить расходование средств роддомом в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования, роддомом в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. По имеющейся информации профильного комитета Госдумы причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. В документе отмечается, что данной медицинской организации в 2025 году было выделено более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Однако сотрудники стационара продолжали использовать старую медицинскую технику, в то время как закупленные технические устройства не использовались, а также применяли запрещенные методы родовспоможения.

"Просим вac, уважаемый Александр Владимирович, взять указанный случай под личный контроль, поручить провести проверочные мероприятия на предмет целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования, учреждений родовспоможения Кемеровской области , в том числе в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", а также ремонт медицинских организаций, комплектации учреждений квалифицированными медицинскими кадрами (включая работу по обучению персонала для работы на современных аппаратах), соблюдения врачами требований действующего законодательства при оказании медицинских услуг", - сказано в документе.

В обращении подчеркивается, что ранее на врачей указанного медицинского учреждения поступали жалобы пациенток, в том числе, связанные с причинением смерти и увечий младенцам в процессе родовой деятельности, унизительным обращением, отсутствием квалифицированного персонала. По данным комитета, за последние два года руководству роддома объявлено 170 предостережений.

Комитет также отмечает недопустимость сложившейся ситуации в сфере здравоохранения, особенно с учетом демографической обстановки в стране.

"Просим вас сообщить, осуществлялся ли контроль за исполнением предписаний вследствие выявленных нарушений, какие меры принимались органами прокуратуры к обозначенной организации и министерству здравоохранения Кузбасса", - добавляется в документе.