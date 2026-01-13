Госдума проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики

https://ria.ru/20260113/gosduma-2067625278.html
Госдума 11 февраля проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики РФ с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. РИА Новости, 13.01.2026
