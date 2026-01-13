Рейтинг@Mail.ru
Госдума проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики
16:01 13.01.2026
Госдума проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики
Госдума 11 февраля проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики РФ с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Госдума проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума 11 февраля проведет "правительственный час" о приоритетах внешней политики РФ с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Соответствующее положение содержится в плане проведения "правительственного часа" в период весенней сессии Госдумы.
Из плана следует, что 11 февраля пройдет "правчас" с участием Лаврова "О приоритетах внешней политики Российской Федерации".
