ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юрлицам.

При этом передача генетических данных человека за пределы РФ допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, являющемуся гражданином РФ, разработки лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента - гражданина РФ, обеспечения международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.

Порядок передачи генетических данных человека за пределы РФ, а также условия такой передачи и требования организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, будут устанавливаться правительством Российской Федерации.

Законопроектом уточняется понятие "генетическая информация" в части возможности предоставлять ее в натуральном виде или в цифровом формате, а также вводится новое понятие "популяционные генетические и иммунологические исследования".