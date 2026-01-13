https://ria.ru/20260113/gosduma-2067621884.html
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж - РИА Новости, 13.01.2026
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе...
2026-01-13T15:52:00+03:00
2026-01-13T15:52:00+03:00
2026-01-13T16:25:00+03:00
общество
россия
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
ГД в I чтении приняла проект о запрете передачи генетических данных за рубеж
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юрлицам.
При этом передача генетических данных человека за пределы РФ
допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, являющемуся гражданином РФ, разработки лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента - гражданина РФ, обеспечения международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.
Порядок передачи генетических данных человека за пределы РФ, а также условия такой передачи и требования организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, будут устанавливаться правительством Российской Федерации.
Законопроектом уточняется понятие "генетическая информация" в части возможности предоставлять ее в натуральном виде или в цифровом формате, а также вводится новое понятие "популяционные генетические и иммунологические исследования".
Также закрепляются задачи государственного регулирования в области обращения генетических данных человека, включая механизмы, обеспечивающие сохранность и защиту генетических данных человека, и правовые основы международного сотрудничества РФ в сфере обращения генетических данных человека.