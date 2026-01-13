Рейтинг@Mail.ru
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
15:52 13.01.2026 (обновлено: 16:25 13.01.2026)
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж - РИА Новости, 13.01.2026
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе... РИА Новости, 13.01.2026
общество
россия
госдума рф
россия
2026
Новости
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж

ГД в I чтении приняла проект о запрете передачи генетических данных за рубеж

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юрлицам.
При этом передача генетических данных человека за пределы РФ допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, являющемуся гражданином РФ, разработки лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента - гражданина РФ, обеспечения международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.
Порядок передачи генетических данных человека за пределы РФ, а также условия такой передачи и требования организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, будут устанавливаться правительством Российской Федерации.
Законопроектом уточняется понятие "генетическая информация" в части возможности предоставлять ее в натуральном виде или в цифровом формате, а также вводится новое понятие "популяционные генетические и иммунологические исследования".
Также закрепляются задачи государственного регулирования в области обращения генетических данных человека, включая механизмы, обеспечивающие сохранность и защиту генетических данных человека, и правовые основы международного сотрудничества РФ в сфере обращения генетических данных человека.
Общество Россия Госдума РФ
 
 
