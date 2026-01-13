Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней - РИА Новости, 13.01.2026
15:28 13.01.2026
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск... РИА Новости, 13.01.2026
общество, луганская народная республика, херсонская область , украина, госдума рф, новый год
Общество, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Украина, Госдума РФ, Новый год
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней

Госдума разрешила ветеранам СВО оформлять отпуск без зарплаты до 35 дней

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.
Цель проекта - повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
"Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - говорится в документе.

Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
13 ноября 2025, 18:41
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьУкраинаГосдума РФНовый год
 
 
