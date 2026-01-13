https://ria.ru/20260113/gosduma-2067615472.html
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск...
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
Госдума разрешила ветеранам СВО оформлять отпуск без зарплаты до 35 дней