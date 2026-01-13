Слуцкий оценил инициативу конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Решения по инициативе конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы пока не приняты, но отношения идут по возрастающей траектории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Должен сказать, что американские университеты... отдельные эксперты, политики и, не буду называть, но и члены обеих палат конгресса, палаты представителей сената, многие выступают за здравые подходы. Просто не буду их называть, чтобы не подставлять… Потому что люди анализируют, приходят к здравому смыслу вне зависимости от своего статуса, в какой стране они живут и вообще являются ли они политиками", - добавил политик.