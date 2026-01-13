https://ria.ru/20260113/gosduma-2067609085.html
Слуцкий оценил инициативу конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы
Слуцкий оценил инициативу конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы - РИА Новости, 13.01.2026
Слуцкий оценил инициативу конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы
Решения по инициативе конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы пока не приняты, но отношения идут по возрастающей траектории, заявил глава комитета... РИА Новости, 13.01.2026
Слуцкий: решения о встрече конгрессменов США с депутатами ГД пока не приняты
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Решения по инициативе конгрессменов США о встрече с депутатами Госдумы пока не приняты, но отношения идут по возрастающей траектории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Инициатива встречи с депутатами Государственной думы существует, пока не готов комментировать. Решения пока не приняты, но отношения есть, и они идут по возрастающей траектории", - сказал Слуцкий
журналистам.
Он отметил, что Госдума
находится в сотрудничестве с членами обеих палат конгресса США
.
"Должен сказать, что американские университеты... отдельные эксперты, политики и, не буду называть, но и члены обеих палат конгресса, палаты представителей сената, многие выступают за здравые подходы. Просто не буду их называть, чтобы не подставлять… Потому что люди анализируют, приходят к здравому смыслу вне зависимости от своего статуса, в какой стране они живут и вообще являются ли они политиками", - добавил политик.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна
заявила, что пригласила членов Госдумы РФ
посетить Вашингтон позднее в январе для переговоров.