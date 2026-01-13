В Госдуму внесли проект о региональных комиссиях по защите прав педагогов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается создать в каждом регионе РФ комиссию по защите интересов педагогических работников, документ Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается создать в каждом регионе РФ комиссию по защите интересов педагогических работников, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроект предлагает введение института, обеспечивающего защиту прав и свобод педагогических работников - комиссию по защите интересов педагогических работников, создаваемую в каждом субъекте Российской Федерации. Комиссия будет являться постоянно действующим коллегиальным органом, независимым от образовательных организаций, в которых педагогические работники осуществляют свою деятельность", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что проектируемые нормы закрепляют право педагогов обращаться в комиссию с жалобами на противоправные, аморальные и неэтичные действия обучающихся и их родителей, а также на решения руководителя и комиссии по урегулированию споров, создавая внешнюю независимую инстанцию, обязанные объективно рассматривать такие обращения и принимать обязательные для образовательной организации решения.

Подчеркивается, что обращаться в комиссию смогут педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций всех уровней образования - школ, колледжей, высших учебных заведений и учреждений дополнительного образования, независимо от того, кто является их учредителем.

Кроме того, комиссия будет уполномочена устанавливать факты нарушений прав педагогов, принимать обязательные для образовательных организаций решения и направлять материалы в прокуратуру, органы опеки и иные компетентные органы, формируя эффективный механизм реагирования на нарушения и выводя защиту педагога за рамки локальных школьных процедур, а также давать рекомендации образовательной организации по применению дисциплинарных взысканий к обучающимся, вплоть до отчисления, совершившим противоправные, аморальные или неэтичные действия в отношении педагогического работника.