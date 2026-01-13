Рейтинг@Mail.ru
14:50 13.01.2026
В Госдуму внесли проект о региональных комиссиях по защите прав педагогов
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым... РИА Новости, 13.01.2026
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается создать в каждом регионе РФ комиссию по защите интересов педагогических работников, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроект предлагает введение института, обеспечивающего защиту прав и свобод педагогических работников - комиссию по защите интересов педагогических работников, создаваемую в каждом субъекте Российской Федерации. Комиссия будет являться постоянно действующим коллегиальным органом, независимым от образовательных организаций, в которых педагогические работники осуществляют свою деятельность", - сказано в пояснительной записке.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Новые технологии требуют пересмотра подготовки педагогов, заявил Путин
25 декабря 2025, 14:12
В документе отмечается, что проектируемые нормы закрепляют право педагогов обращаться в комиссию с жалобами на противоправные, аморальные и неэтичные действия обучающихся и их родителей, а также на решения руководителя и комиссии по урегулированию споров, создавая внешнюю независимую инстанцию, обязанные объективно рассматривать такие обращения и принимать обязательные для образовательной организации решения.
Подчеркивается, что обращаться в комиссию смогут педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций всех уровней образования - школ, колледжей, высших учебных заведений и учреждений дополнительного образования, независимо от того, кто является их учредителем.
Кроме того, комиссия будет уполномочена устанавливать факты нарушений прав педагогов, принимать обязательные для образовательных организаций решения и направлять материалы в прокуратуру, органы опеки и иные компетентные органы, формируя эффективный механизм реагирования на нарушения и выводя защиту педагога за рамки локальных школьных процедур, а также давать рекомендации образовательной организации по применению дисциплинарных взысканий к обучающимся, вплоть до отчисления, совершившим противоправные, аморальные или неэтичные действия в отношении педагогического работника.
Также законопроект вводит обязательное согласование с комиссией решения об увольнении педагога в качестве дисциплинарного взыскания, что, по мнению парламентариев, предотвратит применение увольнения как средства давления, а также исключит кадровые решения без достаточных оснований, обеспечивая независимую и объективную оценку принимаемых решений.
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В России появится вступительное испытание в педагогических вузах
23 декабря 2025, 21:28
 
