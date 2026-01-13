https://ria.ru/20260113/gosduma-2067602099.html
Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха
Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха - РИА Новости, 13.01.2026
Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:34:00+03:00
2026-01-13T14:34:00+03:00
2026-01-13T14:34:00+03:00
общество
россия
ирина яровая
вячеслав володин
госдума рф
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067358403.html
https://ria.ru/20260104/alikhanov-2066312434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, детские вопросы
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Детские вопросы
Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха
ГД приняла в I чтении проект о требованиях к организации детского отдыха
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным
.
Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ
. Кроме того, в ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что целью инициативы является обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и упреждение нарушений законодательства в данной сфере.
Как рассказала РИА Новости Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.
"Детские лагеря - совершенно особый формат работы с детьми, в котором сочетается отдых, воспитание, оздоровление. Поэтому и внимание к организации и безопасности отдыха детей должно быть особым", - подчеркнула она.
Как ранее отмечал Володин, предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.