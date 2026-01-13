Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.

Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ . Кроме того, в ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что целью инициативы является обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и упреждение нарушений законодательства в данной сфере.

Как рассказала РИА Новости Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.

"Детские лагеря - совершенно особый формат работы с детьми, в котором сочетается отдых, воспитание, оздоровление. Поэтому и внимание к организации и безопасности отдыха детей должно быть особым", - подчеркнула она.