Госдума ратифицировала соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании Госдума на пленарном заседании приняла законы о ратификации соглашений с Джибути о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, о выдаче преступников, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Соглашением о выдаче преступников предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с его положениями выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

При этом в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Соглашением о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, устанавливается, что стороны оказывают друг другу максимальное содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Лицо, осужденное к лишению свободы одной из сторон, может быть передано другой стороне для продолжения отбывания наказания. В этих целях лицо, осужденное к лишению свободы, или его законный представитель могут ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора о передаче лица в соответствии с положениями соглашения.

В передаче отказывается в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения таких обязательств, а также если наказание не может быть исполнено в государстве исполнения приговора вследствие истечения срока давности или по иным основаниям.

Согласно соглашению о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям документа.