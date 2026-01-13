Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 13.01.2026
14:18 13.01.2026
Госдума ратифицировала соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам
2026-01-13T14:18:00+03:00
2026-01-13T14:18:00+03:00
россия
джибути
москва
владимир путин
госдума рф
россия
джибути
москва
россия, джибути, москва, владимир путин, госдума рф
Россия, Джибути, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла законы о ратификации соглашений с Джибути о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, о выдаче преступников, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Документы внес в Госдуму на ратификацию президент России Владимир Путин. Соглашения между РФ и Республикой Джибути были подписаны в Москве 27 августа 2025 года.
Парламент Джибути - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Джибути отменили возрастные ограничения для президента
26 октября 2025, 14:45
Соглашением о выдаче преступников предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с его положениями выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.
При этом в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.
Соглашением о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, устанавливается, что стороны оказывают друг другу максимальное содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы.
Лицо, осужденное к лишению свободы одной из сторон, может быть передано другой стороне для продолжения отбывания наказания. В этих целях лицо, осужденное к лишению свободы, или его законный представитель могут ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора о передаче лица в соответствии с положениями соглашения.
В передаче отказывается в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения таких обязательств, а также если наказание не может быть исполнено в государстве исполнения приговора вследствие истечения срока давности или по иным основаниям.
Согласно соглашению о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям документа.
В соответствии с соглашением стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, уголовно наказуемо, согласно законодательству обеих сторон.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных
2 декабря 2025, 13:29
 
Россия Джибути Москва Владимир Путин Госдума РФ
 
 
