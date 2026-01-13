https://ria.ru/20260113/gosduma-2067595910.html
В ГД внесут проект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект о прямом запрете на посредничество при проверке здоровья трудовых мигрантов в ближайшее время будет внесен в Госдуму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"По поручению председателя Государственной Думы мы на системной основе продолжаем работу по донастройке всех аспектов миграционной политики, в логику прозрачных процедур и правил. Нами подготовлено три проекта федерального закона, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, подтверждения статуса здоровья лиц, пребывающих для осуществления трудовой деятельности на предмет исключения опасных заболеваний. Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур... мы можем реализовать данные инициативы сегодня и завтра", - сказал Яровая в ходе пленарного заседания Госдумы.
Парламентарий отметила, что все инициативы получили поддержку правительства и уполномоченных органов.
"Законодательные инициативы готовы к внесению (в Госдуму - ред.), безусловно, в качественном варианте", - добавила она.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
восьмого января сообщил, что на рассмотрение палаты парламента внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Он отмечал, что одной из инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию
на срок более трех месяцев. Кроме того, предлагается обязать медицинские организации направлять в МВД России информацию об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор
- о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.
Также Володин уточнял, что планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и предусмотреть за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда. Помимо этого, по его словам, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.