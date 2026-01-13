Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067585012.html
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети - РИА Новости, 13.01.2026
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:37:00+03:00
2026-01-13T13:37:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
кемеровская область
султан хамзаев
александр бастрыкин
илья середюк
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067581606_0:0:1066:601_1920x0_80_0_0_8e50fc14b42242787338b87d31dd3634.jpg
https://ria.ru/20260113/prichina-2067578888.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067581606_227:0:1066:629_1920x0_80_0_0_edb0ba50cc40aa28f5d7cd77ad13e7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, султан хамзаев, александр бастрыкин, илья середюк, госдума рф, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Султан Хамзаев, Александр Бастрыкин, Илья Середюк, Госдума РФ, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети

Хамзаев попросил Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкСК РФ проводит проверку после смерти 9 новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка
СК РФ проводит проверку после смерти 9 новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
СК РФ проводит проверку после смерти 9 новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательную проверку по факту гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
"Считаю, что нужно досконально разобраться в произошедшем. Со своей стороны обратился к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Нужна самая тщательная проверка. Тем более, если подтвердятся факты жалоб на работу данного роддома до трагедии: почему не было реакции ответственных лиц. Подобное не должно повториться. Ни в одном регионе России", - сказал Хамзаев.
Парламентарий добавил, что те, кто допустил подобное - должны получить самое жесткое наказание за преступление, по всей строгости закона.
"Чудовищная новость. Выражаю соболезнования родным и близким погибших детей. Неописуемую боль не уменьшат никакие слова. Но в силах нашего общества сделать так, чтобы трагедия никогда не повторилась", - заключил он.
Сотрудник СК России по Кемеровской области – Кузбассу в Новокузнецком родильном доме №1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 13:16
 
ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровская областьСултан ХамзаевАлександр БастрыкинИлья СередюкГосдума РФСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала