В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательную проверку по факту гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области.

В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.

"Считаю, что нужно досконально разобраться в произошедшем. Со своей стороны обратился к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину . Нужна самая тщательная проверка. Тем более, если подтвердятся факты жалоб на работу данного роддома до трагедии: почему не было реакции ответственных лиц. Подобное не должно повториться. Ни в одном регионе России", - сказал Хамзаев

Парламентарий добавил, что те, кто допустил подобное - должны получить самое жесткое наказание за преступление, по всей строгости закона.