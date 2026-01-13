В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательную проверку по факту гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
"Считаю, что нужно досконально разобраться в произошедшем. Со своей стороны обратился к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Нужна самая тщательная проверка. Тем более, если подтвердятся факты жалоб на работу данного роддома до трагедии: почему не было реакции ответственных лиц. Подобное не должно повториться. Ни в одном регионе России", - сказал Хамзаев.
Парламентарий добавил, что те, кто допустил подобное - должны получить самое жесткое наказание за преступление, по всей строгости закона.
"Чудовищная новость. Выражаю соболезнования родным и близким погибших детей. Неописуемую боль не уменьшат никакие слова. Но в силах нашего общества сделать так, чтобы трагедия никогда не повторилась", - заключил он.