Россия делает все для дружеских отношений между странами, заявил Володин - РИА Новости, 13.01.2026
12:49 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067569571.html
Россия делает все для дружеских отношений между странами, заявил Володин
Россия делает всё, чтобы отношения между странами строились на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия делает все для дружеских отношений между странами, заявил Володин

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия делает всё, чтобы отношения между странами строились на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты.
"Мы должны учитывать, что мир изменился, вызовов стало больше. Российская Федерация, наш президент делают всё для того, чтобы отношения между странами строились на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Володин в ходе выступления.
Политики, устраивающие антироссийскую истерику, обречены, заявил Лавров
В миреРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
