12:09 13.01.2026
Госдума открыла весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты. РИА Новости, 13.01.2026
политика, вячеслав володин, госдума рф
Госдума открыла весеннюю сессию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты.
Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений.
В рамках весенней сессии запланировано 20 пленарных недель и 7 региональных. Завершится работа летом, после чего депутаты будут готовиться к выборам в Государственную Думу девятого созыва, которые пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой
24 декабря 2025, 09:48
 
