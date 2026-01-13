https://ria.ru/20260113/gosduma-2067555391.html
Госдума открыла весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты. РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты.
Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин
и руководители думских фракций.
В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений.
В рамках весенней сессии запланировано 20 пленарных недель и 7 региональных. Завершится работа летом, после чего депутаты будут готовиться к выборам в Государственную Думу девятого созыва, которые пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября.