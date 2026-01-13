Элайджа Вуд не опроверг слухи о возможных съемках в "Охоте на Голлума"

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (слухи о своих возможных съемках - ред.). Послушайте, волшебнику стоит доверять. Кроме того, мне на самом деле не разрешено подтверждать", - сказал Вуд в ходе мероприятия, модератором которого был портал.