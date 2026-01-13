Рейтинг@Mail.ru
Элайджа Вуд не опроверг слухи о возможных съемках в "Охоте на Голлума" - РИА Новости, 13.01.2026
21:16 13.01.2026
Элайджа Вуд не опроверг слухи о возможных съемках в "Охоте на Голлума"
Элайджа Вуд не опроверг слухи о возможных съемках в "Охоте на Голлума"
Американский актер Элайджа Вуд не стал опровергать слухи о своих возможных съемках в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" в роли Фродо Бэггинса
© New Line Cinema (2001), AFP/Dia DipasupilАмериканский актер Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец" и на фестивале "Tribeca"
Американский актер Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец" и на фестивале "Tribeca". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский актер Элайджа Вуд не стал опровергать слухи о своих возможных съемках в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" в роли Фродо Бэггинса, сообщил портал Screen Rant.
Как написало издание Independent, ранее британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в трех частях "Властелина колец", намекнул, что в новой части кинофраншизы будут "персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф", однако не объяснил, кто будет исполнять их роли.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (слухи о своих возможных съемках - ред.). Послушайте, волшебнику стоит доверять. Кроме того, мне на самом деле не разрешено подтверждать", - сказал Вуд в ходе мероприятия, модератором которого был портал.
Как уточнил портал, ранее Маккеллен заявил, что выход в кинотеатрах намечен на декабрь 2027 года.
Догукан Гюнгёр в сериале Клюквенный щербет - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Турецкий актер Гюнгер признался в употреблении наркотиков, сообщили СМИ
12 января, 09:41
 
