Белгородские власти разработают план действий на случай перебоев с теплом - РИА Новости, 13.01.2026
09:31 13.01.2026
Белгородские власти разработают план действий на случай перебоев с теплом
белгородская область
вячеслав гладков
общество
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Знак опасности на ограде электроподстанции
Знак опасности на ограде электроподстанции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Знак опасности на ограде электроподстанции. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о разработке плана действий на случай длительных перебоев с теплом и электричеством, включая готовность организовать вывоз жителей в другие муниципалитеты или регионы.
Как рассказал глава области, в ходе совещания с главами муниципалитетов и правительством региона обсуждались меры реагирования на сложную ситуацию с энергоснабжением. Гладков отметил, что полностью восстановить подачу электроэнергии в случае серьезных повреждений в жилые дома и на предприятия за счёт резервных генераторов невозможно.
"Выстраиваем перечень или последовательность действий, которые позволили бы нам оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии - будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы", - написал Гладков в Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о срочном всеобщем выезде, а о подготовленном плане на случай ухудшения обстановки. Гладков выразил уверенность, что отработанные за последние годы регламенты взаимодействия с населением помогут справиться с новыми вызовами, хотя регион впервые столкнулся с проблемами такого масштаба.
"Уверен, что мы со всем справимся. По крайней мере, мы никогда ни от одной проблемы не уходили в сторону и старались их решить вместе с вами", - заключил губернатор.

Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек
9 января, 07:02
 
Белгородская область Вячеслав Гладков Общество
 
 
