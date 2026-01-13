Рейтинг@Mail.ru
МИД Германии вызвал посла Ирана из-за ситуации вокруг протестов - РИА Новости, 13.01.2026
21:11 13.01.2026
МИД Германии вызвал посла Ирана из-за ситуации вокруг протестов
МИД Германии вызвал посла Ирана из-за ситуации вокруг протестов
Министерство иностранных дел Германии вызвало иранского посла в Берлине, заявив о своей обеспокоенности действиями властей Ирана в отношении участников... РИА Новости, 13.01.2026
Новости
в мире, иран, берлин (город), мид германии, сша
В мире, Иран, Берлин (город), МИД Германии, США
МИД Германии вызвал посла Ирана из-за ситуации вокруг протестов

МИД ФРГ вызвал посла Ирана из-за ситуации вокруг протестов

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало иранского посла в Берлине, заявив о своей обеспокоенности действиями властей Ирана в отношении участников протестов.
"Мы настоятельно призываем Иран прекратить насилие в отношении собственных граждан и уважать их права. Иранский посол был сегодня вызван в МИД Германии", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте МИД ФРГ в соцсети Х.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
