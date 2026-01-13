Рейтинг@Mail.ru
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже - РИА Новости, 13.01.2026
17:47 13.01.2026
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже - РИА Новости, 13.01.2026
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже
Федеральная прокуратура Германии предъявила двум гражданам Украины обвинения в агентурной деятельности с целью диверсии и сговоре для осуществления поджога
в мире
германия
украина
кельн
германия
украина
кельн
РИА Новости
Новости
в мире, германия, украина, кельн
В мире, Германия, Украина, Кельн
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже

В Германии прокуратура предъявила двум украинцам обвинения в шпионаже

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила двум гражданам Украины обвинения в агентурной деятельности с целью диверсии и сговоре для осуществления поджога, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
"Двадцать третьего декабря 2025 года федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Украины... Даниилу Б. и Владиславу Т. Есть достаточные основания подозревать их в агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога", - говорится в документе.
Сообщается, что обвиняемые Даниил Б. и Владислав Т., а также некий Евгений Б., в отношении которого ведется отдельное судебное преследование, в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Прокуратура утверждает, что они сделали это якобы по поручению российских спецслужб. Предполагаемой целью был сбор информации о маршрутах доставки и транспортных процедурах службы доставки посылок и последующая отправка посылок с зажигательными устройствами. Утверждается, что эти посылки предназначались для осуществления поджогов в Германии или других местах по пути на Украину. Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. также согласились заниматься отправкой посылок с зажигательными устройствами.
Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии 9 и 10 мая 2025 года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года. Он был экстрадирован в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему вскоре будет предъявлено обвинение.
В мире, Германия, Украина, Кельн
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
