В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила двум гражданам Украины обвинения в агентурной деятельности с целью диверсии и сговоре для осуществления поджога, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
"Двадцать третьего декабря 2025 года федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Украины... Даниилу Б. и Владиславу Т. Есть достаточные основания подозревать их в агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога", - говорится в документе.
Сообщается, что обвиняемые Даниил Б. и Владислав Т., а также некий Евгений Б., в отношении которого ведется отдельное судебное преследование, в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Прокуратура утверждает, что они сделали это якобы по поручению российских спецслужб. Предполагаемой целью был сбор информации о маршрутах доставки и транспортных процедурах службы доставки посылок и последующая отправка посылок с зажигательными устройствами. Утверждается, что эти посылки предназначались для осуществления поджогов в Германии или других местах по пути на Украину. Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. также согласились заниматься отправкой посылок с зажигательными устройствами.
Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии 9 и 10 мая 2025 года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года. Он был экстрадирован в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему вскоре будет предъявлено обвинение.
