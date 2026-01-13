Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gd-2067635191.html
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин - РИА Новости, 13.01.2026
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин
В законодательном портфеле Госдумы находится 1078 законопроектов, из них на стадии подготовки к первому чтению 845, ко второму - 231, к третьему - два, сообщил... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:47:00+03:00
2026-01-13T16:47:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
https://ria.ru/20260113/volodin-2067573078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин

Володин: 1078 законопроектов находятся на рассмотрении в Госдуме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В законодательном портфеле Госдумы находится 1078 законопроектов, из них на стадии подготовки к первому чтению 845, ко второму - 231, к третьему - два, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты.
"В нашем законодательном портфеле 1078 законопроектов. Из них на стадии подготовки к первому чтению 845, ко второму - 231, к третьему - два законопроекта", - сказал Володин.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Володин назвал решение проблем россиян приоритетом для Госдумы
Вчера, 12:56
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала