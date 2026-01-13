В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В законодательном портфеле Госдумы находится 1078 законопроектов, из них на стадии подготовки к первому чтению 845, ко второму - 231, к третьему - два, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.