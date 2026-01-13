https://ria.ru/20260113/gd-2067635191.html
В Госдуме на рассмотрении находятся 1078 законопроектов, заявил Володин
В законодательном портфеле Госдумы находится 1078 законопроектов, из них на стадии подготовки к первому чтению 845, ко второму - 231, к третьему - два, сообщил... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:47:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
2026
