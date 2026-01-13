Рейтинг@Mail.ru
15:32 13.01.2026
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО

Госдума одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования.
Законопроектом предлагается предоставить им право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на бюджетной основе.
Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте, по мнению авторов проекта, вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу.
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
Вчера, 15:28
ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней
