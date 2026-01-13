https://ria.ru/20260113/gd-2067616737.html
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 13.01.2026
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:32:00+03:00
2026-01-13T15:32:00+03:00
2026-01-13T15:32:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067615472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
Госдума одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования.
Законопроектом предлагается предоставить им право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на бюджетной основе.
Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте, по мнению авторов проекта, вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу.