13:17 13.01.2026
В Госдуме предложили ввести соцподдержку для самозанятых
В Госдуме предложили ввести соцподдержку для самозанятых

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с заместителем руководителя фракции Александром Деминым предложили ввести соцподдержку для самозанятых.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Полагаем целесообразным внести изменения в закон № 209-ФЗ, предусматривающие распространение на самозанятых право получения статуса социальных и доступа к специализированным мерам поддержки", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что законодательством не предусмотрено, что самозанятые могут претендовать на отдельный вид поддержки, предусмотренный для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
Парламентарии отмечают, что в настоящее время многие физические лица, применяющие указанный налоговый режим, ведут социально-ориентированную деятельность, но лишены возможности доступа к специальным мерам поддержки, в том числе в виде грантов, компенсаций затрат, участия в тематических акселераторах.
ОбществоГосдума РФсамозанятые
 
 
