В ГД запросят у главы Кузбасса точные причины гибели младенцев в роддоме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по охране здоровья направят запрос на имя губернатора Кузбасса Ильи Середюка для выяснения точных причин гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.

"Направим запрос со стороны комитета с тем, чтобы губернатор региона предоставил информацию о точных причинах случившейся трагедии в роддоме в Новокузнецке", - сказал РИА Новости Леонов .

Парламентарий назвал случившееся огромной трагедией не только для Кузбасса, но и для всей страны, а также для самих родителей.