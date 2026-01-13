Рейтинг@Mail.ru
В ГД запросят у главы Кузбасса точные причины гибели младенцев в роддоме
13:16 13.01.2026
В ГД запросят у главы Кузбасса точные причины гибели младенцев в роддоме
Члены комитета Госдумы по охране здоровья направят запрос на имя губернатора Кузбасса Ильи Середюка для выяснения точных причин гибели девяти новорожденных в... РИА Новости, 13.01.2026
В ГД запросят у главы Кузбасса точные причины гибели младенцев в роддоме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по охране здоровья направят запрос на имя губернатора Кузбасса Ильи Середюка для выяснения точных причин гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели. Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
«

"Направим запрос со стороны комитета с тем, чтобы губернатор региона предоставил информацию о точных причинах случившейся трагедии в роддоме в Новокузнецке", - сказал РИА Новости Леонов.

Парламентарий назвал случившееся огромной трагедией не только для Кузбасса, но и для всей страны, а также для самих родителей.
Появилось видео из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы
Вчера, 12:54
Появилось видео из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы
Вчера, 12:54
 
