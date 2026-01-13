В ГБР Украины рассказали об ущербе бюджету от коррупции чиновников

"В течение 2025 года сотрудники Бюро задокументировали правонарушения, из-за которых государство потеряло более 17 миллиардов 680 миллионов гривен (408 миллионов долларов – ред.)", - сообщило ГБР на своем сайте.

Ведомство также отчиталось, что в целях возмещения причиненного ущерба следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на 143 миллионов долларов, а также возвратили в бюджет около 60 миллионов долларов.