В ГБР Украины рассказали об ущербе бюджету от коррупции чиновников

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) выявило ущерб госбюджету на 408 миллионов долларов, нанесенный в 2025 году коррупционными украинскими чиновниками.
"В течение 2025 года сотрудники Бюро задокументировали правонарушения, из-за которых государство потеряло более 17 миллиардов 680 миллионов гривен (408 миллионов долларов – ред.)", - сообщило ГБР на своем сайте.
В частности, ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда о незаконном обогащении на 114 миллионов гривен (более 2,6 миллиона долларов - ред.). Также госбюро разоблачило фейковые выплаты посторонним лицам на сумму свыше 15,5 миллиона гривен (358 тысяч долларов - ред.) в воинской части из Киевской области, кроме того, ведомство завершило расследование о растрате чиновниками Киевского горсовета бюджетных средств на ремонт частного здания.
В качестве примера в ГБР также сообщили, что в Волынской области ведомство разоблачило незаконную приватизацию земель водного фонда с участием должностных лиц, а в подконтрольном ВСУ Запорожье ГБР предъявило обвинение экс-чиновнику Госслужбы Украины по ЧС в незаконном обогащении почти на 13 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов - ред.).
Ведомство также отчиталось, что в целях возмещения причиненного ущерба следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на 143 миллионов долларов, а также возвратили в бюджет около 60 миллионов долларов.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня 2025 года он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
12 января, 16:47