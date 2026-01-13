"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
«
"Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Новый рекорд установлен 12 января, тогда как предыдущий – 10 января.
Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
Поставки по "Силе Сибири", газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров, начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Объем поставок по этому газопроводу по итогам прошлого года составил около 38,8 миллиарда кубометров.
