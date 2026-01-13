Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
17:56 13.01.2026
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2026
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 2-й раз с начала года обновил рекорд поставок в КНР по "Силе Сибири"

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Новый рекорд установлен 12 января, тогда как предыдущий – 10 января.
Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
Поставки по "Силе Сибири", газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров, начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Объем поставок по этому газопроводу по итогам прошлого года составил около 38,8 миллиарда кубометров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Запад подсаживает Китай на российскую энергоиглу
2 сентября 2025, 08:00
 
