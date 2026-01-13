"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Объем поставок по этому газопроводу по итогам прошлого года составил около 38,8 миллиарда кубометров.