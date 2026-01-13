Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times

ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер войдет в "совет мира" под председательством американского президента Дональда Трампа, созданный с целью временного международного управления сектором Газа, сообщает во вторник издание Times.
"Кир Стармер, как ожидается, примет предложение войти в состав возглавляемого президентом Трампом совета, который временно будет управлять сектором Газа и принимать решения по его восстановлению", - говорится в статье.
По информации издания, совет (Gaza Board of Peace) под председательством Трампа будет состоять из лидеров нескольких стран. Он будет решать вопросы разоружения ХАМАС, формирования "технократического" правительства в секторе Газа и привлечения в регион инвестиций. Совет также будет определять механизмы финансирования восстановления сектора и осуществлять надзор за будущим правительством. Ожидается, что в состав войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара, сообщает газета.
По информации Times, Трамп может раскрыть состав совета на этой неделе. Высокопоставленный британский чиновник сообщил газете, что первое заседание, возможно, состоится на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.