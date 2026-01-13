Рейтинг@Mail.ru
Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times - РИА Новости, 13.01.2026
18:13 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gaza-2067658476.html
Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times
Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times - РИА Новости, 13.01.2026
Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер войдет в "совет мира" под председательством американского президента Дональда Трампа, созданный с целью временного... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:13:00+03:00
2026-01-13T18:13:00+03:00
в мире
сша
израиль
египет
дональд трамп
кир стармер
тони блэр
хамас
сша
израиль
египет
в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, кир стармер, тони блэр, хамас, оон
В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, Кир Стармер, Тони Блэр, ХАМАС, ООН
Стармер войдет в международный совет мира по Газе, пишет Times

Times: Стармер войдет в совет мира по Газе под председательством Трампа

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер войдет в "совет мира" под председательством американского президента Дональда Трампа, созданный с целью временного международного управления сектором Газа, сообщает во вторник издание Times.
"Кир Стармер, как ожидается, примет предложение войти в состав возглавляемого президентом Трампом совета, который временно будет управлять сектором Газа и принимать решения по его восстановлению", - говорится в статье.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Турция и Саудовская Аравия обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
Вчера, 17:27
По информации издания, совет (Gaza Board of Peace) под председательством Трампа будет состоять из лидеров нескольких стран. Он будет решать вопросы разоружения ХАМАС, формирования "технократического" правительства в секторе Газа и привлечения в регион инвестиций. Совет также будет определять механизмы финансирования восстановления сектора и осуществлять надзор за будущим правительством. Ожидается, что в состав войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара, сообщает газета.
По информации Times, Трамп может раскрыть состав совета на этой неделе. Высокопоставленный британский чиновник сообщил газете, что первое заседание, возможно, состоится на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Как пишет издание, к участию в совете рассматривался британский экс-премьер Тони Блэр. Однако против этого возразили ближневосточные страны, поскольку Блэр принял решение о вводе британских войск в Ирак в 2003 году.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
NYT: Израиль разрушил более двух тысяч зданий в Газе после прекращения огня
12 января, 18:15
 
В миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампКир СтармерТони БлэрХАМАСООН
 
 
