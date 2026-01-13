Рейтинг@Mail.ru
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/gagauzija-2067537601.html
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду - РИА Новости, 13.01.2026
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду
Патриоты Гагаузской автономии в составе Молдавии расценивают заявления президента Майи Санду о готовности поддержать объединение с Румынией как прямую угрозу... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:42:00+03:00
2026-01-13T10:42:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
https://ria.ru/20260109/moldaviya-2067032242.html
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067473024.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Майя Санду
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду

В Гагаузии потребовали импичмента Санду после ее слов об объединении с Румынией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Патриоты Гагаузской автономии в составе Молдавии расценивают заявления президента Майи Санду о готовности поддержать объединение с Румынией как прямую угрозу молдавской государственности и считают это поводом для импичмента, сообщил общественный деятель автономии Михаил Влах.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
9 января, 18:39
"Мы, патриоты Гагаузии, расцениваем подобные заявления как прямую угрозу молдавской государственности. В этой связи мы требуем от оппозиционных сил начать процедуру импичмента президента, добиться отставки правительства и инициировать проведение досрочных выборов. Молдова — это земля наших предков. За право жить в собственном государстве была заплачена высокая цена, и никто не имеет морального или политического права ставить под сомнение существование молдавской государственности", - написал в своем Telegram-канале Влах.
Общественный деятель отметил, что Гагаузия последовательно выступает за суверенитет и независимость Молдавии. "Для гагаузского народа сохранение собственной идентичности и молдавской государственности всегда было принципиальным вопросом. Заявление президентки о готовности поддержать объединение с Румынией на референдуме вызывает глубокое возмущение. Эти слова прозвучали от человека, который обязан быть гарантом Конституции, суверенитета и независимости страны", - подчеркнул он.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме
12 января, 22:32
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала