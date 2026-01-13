Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Патриоты Гагаузской автономии в составе Молдавии расценивают заявления президента Майи Санду о готовности поддержать объединение с Румынией как прямую угрозу молдавской государственности и считают это поводом для импичмента, сообщил общественный деятель автономии Михаил Влах.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Мы, патриоты Гагаузии, расцениваем подобные заявления как прямую угрозу молдавской государственности. В этой связи мы требуем от оппозиционных сил начать процедуру импичмента президента, добиться отставки правительства и инициировать проведение досрочных выборов. Молдова — это земля наших предков. За право жить в собственном государстве была заплачена высокая цена, и никто не имеет морального или политического права ставить под сомнение существование молдавской государственности", - написал в своем Telegram-канале Влах.
Общественный деятель отметил, что Гагаузия последовательно выступает за суверенитет и независимость Молдавии. "Для гагаузского народа сохранение собственной идентичности и молдавской государственности всегда было принципиальным вопросом. Заявление президентки о готовности поддержать объединение с Румынией на референдуме вызывает глубокое возмущение. Эти слова прозвучали от человека, который обязан быть гарантом Конституции, суверенитета и независимости страны", - подчеркнул он.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
