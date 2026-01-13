Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам
06:29 13.01.2026
В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам
Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, китай, япония, сша, g7, министерство финансов сша
В мире, Китай, Япония, США, G7, Министерство финансов США
ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма.
Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов.
"Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма.
Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Китай резко сократил вложения в госдолг США при Трампе
