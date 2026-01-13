https://ria.ru/20260113/g7-2067507233.html
В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам
В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам
Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных... РИА Новости, 13.01.2026
В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам
Минфин Японии: G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам