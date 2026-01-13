В Японии заявили, что G7 ускорит снижение зависимости от КНР по редкоземам

ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма.