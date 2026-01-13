Рейтинг@Mail.ru
СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла
01:46 13.01.2026
СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла
СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла
Расследование минюста США в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла заставило руководство ФРС сплотиться против нападок президента... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:46:00+03:00
2026-01-13T01:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, джанет йеллен, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США
СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла

FT: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Расследование минюста США в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла заставило руководство ФРС сплотиться против нападок президента США Дональда Трампа, пишет издание Financial Times со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников ФРС.
В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников
00:07
00:07
"Уголовное расследование в отношении Джерома Пауэлла, проводимое минюстом США, подтолкнуло высшее руководство ФРС к сопротивлению нападкам президента Дональда Трампа", - говорится в статье.
Издание также отмечает, что давление Трампа может дать обратный ожидаемому им результат и привести к тому, что Пауэлл останется на посту председателя ФРС до 2028 года, когда срок его полномочий полностью закончится.
Как считает экс-председатель ФРС Джанет Йеллен, обеспокоенная угрозой независимости ФРС часть руководства может стать более склонной остаться в системе, чтобы уменьшить количество мест, доступных для получения ставленниками Трампа контроля над советом директоров.
По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ФРС Дэвида Уилкокса, проблемой для Трампа в сложившейся ситуации является то, что Пауэлл - "не тот человек, которого легко запугать". Действия же Трампа, как считает Уилкокс, "свели к нулю" вероятность того, что Пауэлл уйдет из ФРС после того, как покинет пост председателя.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла
Вчера, 05:46
Вчера, 05:46
 
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллДжанет ЙелленФедеральная резервная система США
 
 
