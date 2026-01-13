СМИ: руководство ФРС сплотилось против Трампа из-за дела против Пауэлла

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Расследование минюста США в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла заставило руководство ФРС сплотиться против нападок президента США Дональда Трампа, пишет издание Расследование минюста США в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла заставило руководство ФРС сплотиться против нападок президента США Дональда Трампа, пишет издание Financial Times со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников ФРС.

В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС . Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.

"Уголовное расследование в отношении Джерома Пауэлла, проводимое минюстом США, подтолкнуло высшее руководство ФРС к сопротивлению нападкам президента Дональда Трампа", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что давление Трампа может дать обратный ожидаемому им результат и привести к тому, что Пауэлл останется на посту председателя ФРС до 2028 года, когда срок его полномочий полностью закончится.

Как считает экс-председатель ФРС Джанет Йеллен , обеспокоенная угрозой независимости ФРС часть руководства может стать более склонной остаться в системе, чтобы уменьшить количество мест, доступных для получения ставленниками Трампа контроля над советом директоров.

По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ФРС Дэвида Уилкокса, проблемой для Трампа в сложившейся ситуации является то, что Пауэлл - "не тот человек, которого легко запугать". Действия же Трампа, как считает Уилкокс, "свели к нулю" вероятность того, что Пауэлл уйдет из ФРС после того, как покинет пост председателя.