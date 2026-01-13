https://ria.ru/20260113/front-2067615003.html
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народный фронт и министерство промышленности и торговли РФ передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат" и частям Западного военного округа, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В Белгороде состоялась передача автотехники подразделениям "Ахмат" и Западного военного округа. Автомобили были приобретены министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготовлены Народным фронтом. Всего военнослужащим передали 45 единиц техники для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.
В Народном фронте отметили, что переданная техника полноприводная, адаптирована к эксплуатации в условиях бездорожья. Автомобили будут использоваться в том числе в составе мобильных огневых групп для противодействия БПЛА противника.
"Сегодня в очередной раз Народный фронт и Минпромторг России при поддержке правительства Белгородской области и главы Чеченской республики передают нам транспортные средства для боевой работы на нашем участке. Это машины высокой проходимости, которые остро необходимы на передовой. Эта помощь постоянно оказывается нам Народным фронтом. Техника закупается, дорабатывается и затем поставляется на линию боевого соприкосновения, за что хочется сказать слова огромной благодарности", – цитируют в пресс-службе заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.