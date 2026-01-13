Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:26 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/front-2067615003.html
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей - РИА Новости, 13.01.2026
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей
Народный фронт и министерство промышленности и торговли РФ передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат" и частям Западного военного округа, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:26:00+03:00
2026-01-13T15:26:00+03:00
надежные люди
безопасность
россия
белгород
белгородская область
апти алаудинов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260112/gumpomosch-2067384363.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгород, белгородская область, апти алаудинов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Надежные люди, Безопасность, Россия, Белгород, Белгородская область, Апти Алаудинов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей

Народный фронт и Минпромторг передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народный фронт и министерство промышленности и торговли РФ передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат" и частям Западного военного округа, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В Белгороде состоялась передача автотехники подразделениям "Ахмат" и Западного военного округа. Автомобили были приобретены министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготовлены Народным фронтом. Всего военнослужащим передали 45 единиц техники для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.
В Народном фронте отметили, что переданная техника полноприводная, адаптирована к эксплуатации в условиях бездорожья. Автомобили будут использоваться в том числе в составе мобильных огневых групп для противодействия БПЛА противника.
"Сегодня в очередной раз Народный фронт и Минпромторг России при поддержке правительства Белгородской области и главы Чеченской республики передают нам транспортные средства для боевой работы на нашем участке. Это машины высокой проходимости, которые остро необходимы на передовой. Эта помощь постоянно оказывается нам Народным фронтом. Техника закупается, дорабатывается и затем поставляется на линию боевого соприкосновения, за что хочется сказать слова огромной благодарности", – цитируют в пресс-службе заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.
Средства радиоэлектронной борьбы и дроны отправят липецкие власти в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны
12 января, 14:52
 
Надежные людиБезопасностьРоссияБелгородБелгородская областьАпти АлаудиновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала