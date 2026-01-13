Народный фронт и Минпромторг передали бойцам СВО 45 автомобилей

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народный фронт и министерство промышленности и торговли РФ передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат" и частям Западного военного округа, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"В Белгороде состоялась передача автотехники подразделениям "Ахмат" и Западного военного округа. Автомобили были приобретены министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготовлены Народным фронтом. Всего военнослужащим передали 45 единиц техники для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.

В Народном фронте отметили, что переданная техника полноприводная, адаптирована к эксплуатации в условиях бездорожья. Автомобили будут использоваться в том числе в составе мобильных огневых групп для противодействия БПЛА противника.