Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений - РИА Новости, 13.01.2026
15:39 13.01.2026
Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений
Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений
2026-01-13T15:39:00+03:00
2026-01-13T15:39:00+03:00
в мире
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений

Insee: число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений

ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Естественный прирост населения во Франции в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений, говорится в отчете, опубликованном во вторник Национальным институтом статистики и экономических исследований страны (Insee).
"В 2025 году естественный прирост населения впервые с окончания Второй мировой войны ушел в отрицательные значения. Он составил минус 6 тысяч человек", - сказано в документе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
Вчера, 02:25
В минувшем году во Франции родилось 645 тысяч детей, что стало самым низким показателем с 1942 года. Умерло же 651 тысяча человек, то есть на 1,5% больше, чем годом ранее. Такой рост обуславливается эпидемией гриппа зимой 2025 года и эпизодами сильной жары летом, сообщает Insee.
Вместе с этим, антирекорд обновил и суммарный коэффициент рождаемости: в 2025 году на одну женщину во Франции приходилось 1,56 ребенка, что стало самым низким показателем после окончания Первой мировой войны.
Продолжительность жизни в стране при этом увеличилась и достигла 85,9 лет для женщин и 80,3 лет для мужчин.
Общая численность населения Франции на 1 января 2026 года составила 69,1 миллиона человек, из которых 22% - люди в возрасте 65 лет и старше.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Во Франции начался набор на добровольную военную службу
12 января, 14:48
 
