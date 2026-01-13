https://ria.ru/20260113/frantsiya-2067618573.html
Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений
Естественный прирост населения во Франции в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений
франция
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости.
Естественный прирост населения во Франции в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений, говорится в отчете, опубликованном во вторник Национальным институтом статистики и экономических исследований страны (Insee
).
"В 2025 году естественный прирост населения впервые с окончания Второй мировой войны ушел в отрицательные значения. Он составил минус 6 тысяч человек", - сказано в документе.
В минувшем году во Франции
родилось 645 тысяч детей, что стало самым низким показателем с 1942 года. Умерло же 651 тысяча человек, то есть на 1,5% больше, чем годом ранее. Такой рост обуславливается эпидемией гриппа зимой 2025 года и эпизодами сильной жары летом, сообщает Insee.
Вместе с этим, антирекорд обновил и суммарный коэффициент рождаемости: в 2025 году на одну женщину во Франции приходилось 1,56 ребенка, что стало самым низким показателем после окончания Первой мировой войны.
Продолжительность жизни в стране при этом увеличилась и достигла 85,9 лет для женщин и 80,3 лет для мужчин.
Общая численность населения Франции на 1 января 2026 года составила 69,1 миллиона человек, из которых 22% - люди в возрасте 65 лет и старше.