Число смертей во Франции впервые за 80 лет превысило число рождений

ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Естественный прирост населения во Франции в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений, говорится в отчете, опубликованном во вторник Национальным институтом статистики и экономических исследований страны ( Естественный прирост населения во Франции в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений, говорится в отчете, опубликованном во вторник Национальным институтом статистики и экономических исследований страны ( Insee ).

"В 2025 году естественный прирост населения впервые с окончания Второй мировой войны ушел в отрицательные значения. Он составил минус 6 тысяч человек", - сказано в документе.

В минувшем году во Франции родилось 645 тысяч детей, что стало самым низким показателем с 1942 года. Умерло же 651 тысяча человек, то есть на 1,5% больше, чем годом ранее. Такой рост обуславливается эпидемией гриппа зимой 2025 года и эпизодами сильной жары летом, сообщает Insee.

Вместе с этим, антирекорд обновил и суммарный коэффициент рождаемости: в 2025 году на одну женщину во Франции приходилось 1,56 ребенка, что стало самым низким показателем после окончания Первой мировой войны.

Продолжительность жизни в стране при этом увеличилась и достигла 85,9 лет для женщин и 80,3 лет для мужчин.