СМИ сообщили о тревоге во Франции из-за дерзкого плана Германии
15:31 13.01.2026
СМИ сообщили о тревоге во Франции из-за дерзкого плана Германии
Во Франции опасаются разрушения регионального баланса из-за усиления военной мощи Германии, пишет издание Bloomberg. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
в мире, германия, франция, париж, евросоюз, еврокомиссия
СМИ сообщили о тревоге во Франции из-за дерзкого плана Германии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во Франции опасаются разрушения регионального баланса из-за усиления военной мощи Германии, пишет издание Bloomberg.
"Франция находится в хрупком положении, и тот факт, что Германия с такой решимостью предпринимает шаги, безусловно, создаст ситуацию, которая может оставить нас на обочине дороги", — цитирует издание слова депутата Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали новое заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 11:28
Издание отмечает, что Париж обеспокоен значительным увеличением инвестиций Германии в собственную военную промышленность из-за опасений, что это подорвет его позиции как одного из ведущих мировых экспортеров вооружений.

Милитаризация Европы

Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
7 января, 11:17
 
