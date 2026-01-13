СМИ: во Франции нашли место, куда сначала привезли украденное из Лувра

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Французские правоохранители нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники сначала отвезли украденные из Лувра драгоценности, сообщает во вторник газета Французские правоохранители нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники сначала отвезли украденные из Лувра драгоценности, сообщает во вторник газета Parisien

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что правоохранители Франции нашли у одного из задержанных по делу об ограблении Лувра , Слимана К., пробирные камни для проверки пробы золота в изделиях, а также инструменты, в том числе, предназначенные для борьбы с радиосигналами.

"Были замечены два скутера, въезжающие на подземную парковку… в районе Фор д'Обервилье. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два водителя встали перед гаражными боксами. Видно, как две фигуры любуются драгоценностями и передают их из рук в руки на протяжении нескольких секунд", - говорится в материале.

Злоумышленники несколько раз возвращались в гараж. В ночь с 22 на 23 октября они заметили, что на парковке установлены камеры видеонаблюдения, и скрыли свои лица, после чего уехали из гаража на белом Citroen Berlingo. Один из подозреваемых возвращался в гараж 23 и 25 октября, чтобы увезти оттуда скутеры и оставленное имущество. Еще один из злоумышленников регулярно возвращался на эту парковку вплоть до 30 октября, сообщает Parisien.

Правоохранители обыскали гараж, однако ни драгоценности, ни транспортное средства, которые использовали злоумышленники, не были найдены, говорится в материале.

Газета Parisien в ноябре сообщала со ссылкой на источники, что задержанный Абдулай Н. рассказал, как за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин "со славянским акцентом". Еще один подозреваемый, Айед Г., заявил, что якобы был нанят за день до ограбления человеком, которого знает только по псевдониму. В то же время сам Слиман К. отрицал свою причастность к ограблению и заявил, что его ДНК случайно попало в грузовик с места преступления.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.