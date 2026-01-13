Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Франции нашли место, куда сначала привезли украденное из Лувра
15:02 13.01.2026 (обновлено: 23:55 13.01.2026)
СМИ: во Франции нашли место, куда сначала привезли украденное из Лувра
СМИ: во Франции нашли место, куда сначала привезли украденное из Лувра
2026
СМИ: во Франции нашли место, куда сначала привезли украденное из Лувра

Parisien: в Обервилье нашли гараж, куда изначально привезли украденное из Лувра

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Французские правоохранители нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники сначала отвезли украденные из Лувра драгоценности, сообщает во вторник газета Parisien.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что правоохранители Франции нашли у одного из задержанных по делу об ограблении Лувра, Слимана К., пробирные камни для проверки пробы золота в изделиях, а также инструменты, в том числе, предназначенные для борьбы с радиосигналами.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 08:53
"Были замечены два скутера, въезжающие на подземную парковку… в районе Фор д'Обервилье. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два водителя встали перед гаражными боксами. Видно, как две фигуры любуются драгоценностями и передают их из рук в руки на протяжении нескольких секунд", - говорится в материале.
Злоумышленники несколько раз возвращались в гараж. В ночь с 22 на 23 октября они заметили, что на парковке установлены камеры видеонаблюдения, и скрыли свои лица, после чего уехали из гаража на белом Citroen Berlingo. Один из подозреваемых возвращался в гараж 23 и 25 октября, чтобы увезти оттуда скутеры и оставленное имущество. Еще один из злоумышленников регулярно возвращался на эту парковку вплоть до 30 октября, сообщает Parisien.
Правоохранители обыскали гараж, однако ни драгоценности, ни транспортное средства, которые использовали злоумышленники, не были найдены, говорится в материале.
Газета Parisien в ноябре сообщала со ссылкой на источники, что задержанный Абдулай Н. рассказал, как за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин "со славянским акцентом". Еще один подозреваемый, Айед Г., заявил, что якобы был нанят за день до ограбления человеком, которого знает только по псевдониму. В то же время сам Слиман К. отрицал свою причастность к ограблению и заявил, что его ДНК случайно попало в грузовик с места преступления.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Очередь в Лувр - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки труб
7 декабря 2025, 23:11
 
