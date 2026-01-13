Во Франции водитель погиб в ДТП, пытаясь уехать от полиции

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Водитель каршеринга погиб в дорожно-транспортном происшествии в департаменте Мозель на востоке Франции, пытаясь уйти от преследования со стороны полиции после того, как отказался выполнять требования правоохранителей, передает телеканал Водитель каршеринга погиб в дорожно-транспортном происшествии в департаменте Мозель на востоке Франции, пытаясь уйти от преследования со стороны полиции после того, как отказался выполнять требования правоохранителей, передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Меца Давида Туве.

"Водитель погиб в ночь на вторник в ДТП в департаменте Мозель после отказа подчиниться (требованиям полиции - ред.)", – говорится в сообщении.

Полицейский, управлявший автомобилем без номеров, попытался в пригороде Меца (административного центра департамента) остановить автомобиль каршеринга, водитель которого вел себя подозрительно. Увидев правоохранителя, автомобилист попытался скрыться, после чего завязалась погоня, часть которой прошла по автодороге А31 (Бон-граница с Люксембургом ), проходящей через город, уточняет телеканал.

В конце погони автомобилист попытался выехать на съезд с автомагистрали, но врезался в разделительное заграждение и оказался выброшен из автомобиля. Правоохранители и подоспевшие к ним медики боролись за жизнь водителя, но безуспешно, сказано в сообщении.