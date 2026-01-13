Рейтинг@Mail.ru
23:41 13.01.2026
Во Франции водитель погиб в ДТП, пытаясь уехать от полиции
Водитель каршеринга погиб в дорожно-транспортном происшествии в департаменте Мозель на востоке Франции, пытаясь уйти от преследования со стороны полиции после... РИА Новости, 13.01.2026
Новости
франция, в мире
Франция, В мире
Во Франции водитель погиб в ДТП, пытаясь уехать от полиции

Машина французских полицейских
Машина французских полицейских
© http://www.zr.ru
Машина французских полицейских. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Водитель каршеринга погиб в дорожно-транспортном происшествии в департаменте Мозель на востоке Франции, пытаясь уйти от преследования со стороны полиции после того, как отказался выполнять требования правоохранителей, передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Меца Давида Туве.
"Водитель погиб в ночь на вторник в ДТП в департаменте Мозель после отказа подчиниться (требованиям полиции - ред.)", – говорится в сообщении.
Полицейский, управлявший автомобилем без номеров, попытался в пригороде Меца (административного центра департамента) остановить автомобиль каршеринга, водитель которого вел себя подозрительно. Увидев правоохранителя, автомобилист попытался скрыться, после чего завязалась погоня, часть которой прошла по автодороге А31 (Бон-граница с Люксембургом), проходящей через город, уточняет телеканал.
В конце погони автомобилист попытался выехать на съезд с автомагистрали, но врезался в разделительное заграждение и оказался выброшен из автомобиля. Правоохранители и подоспевшие к ним медики боролись за жизнь водителя, но безуспешно, сказано в сообщении.
По итогам инцидента прокуратура Меца начала расследование. В настоящий момент личность погибшего водителя еще не установлена, а автомобиль, участвовавший в погоне, изъят полицейскими для технического анализа. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент также стремятся собрать фото-и видеоматериалы, чтобы провести анализ и восстановить точный ход событий, передает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Меца.
