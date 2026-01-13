Рейтинг@Mail.ru
Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/film-2067660353.html
Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе
Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе - РИА Новости, 13.01.2026
Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе
Интервью с военачальником ляжет в основу документального фильма о Донбассе, заявил российский режиссер, заместитель председателя Общественной палаты Московской... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:23:00+03:00
2026-01-13T18:23:00+03:00
донбасс
московская область (подмосковье)
егор кончаловский (георгий михалков)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055649773_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f77744b15e4e9e072540d1ba2e1e7e56.jpg
https://ria.ru/20251222/bentli-2063408690.html
https://ria.ru/20260113/shvejtsarija-2067593548.html
донбасс
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055649773_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_cfc04ca344701225d15b0d3cf2022627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, московская область (подмосковье), егор кончаловский (георгий михалков)
Донбасс, Московская область (Подмосковье), Егор Кончаловский (Георгий Михалков)
Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе

Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Егора Кончаловского о Донбассе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕгор Кончаловский
Егор Кончаловский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Егор Кончаловский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Интервью с военачальником ляжет в основу документального фильма о Донбассе, заявил российский режиссер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.
"Мы сняли интервью одного знаменитого донбасского начальника, и на базе этого интервью делаем сейчас небольшой документальный фильм, он в процессе", - рассказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
ЭМБАРГО_Позывной Техас: история журналиста Рассела Бентли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли
22 декабря 2025, 10:00
По его словам, мысль об этом возникла после многочисленных поездок на Донбасс, общения с бойцами и мирными жителями, а также его вдохновил его товарищ - кинопродюсер Юрий Душин, который оставил всё и ушел на войну.
"Мой товарищ кинопродюсер Юрий Душин в какой-то момент жизни все бросил и поехал на войну, работал военным корреспондентом, мы с ним просто пили чай, и я попросил взять меня с собой на Донбасс... Я был под таким впечатлением от электрической энергии этих людей, которых я там встречал. И это необязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам... Мне показалось это очень пронзительной темой", - отметил режиссер.
Кончаловский также добавил, что вопрос осмысления военной тематики в кино сегодня в обществе требует внимательного отношения. По его мнению, определено стоит снимать военные кинокартины и в непосредственный период военного противостояния и ретроспективно.
"Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу атмосфера от человеческих отношений уйдет. С другой стороны, будет историческое, философское, человеческое осмысление этого конфликта: где его корни, почему это произошло. А если снимать сейчас, то осмысления этого еще нет, но зато мы дышим тем же воздухом, которым дышат наши воины. Мне кажется, что и то, и то работает. Единственное - на мой взгляд, эта тема требует очень трепетного отношения", - заключил он.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане
Вчера, 14:02
 
ДонбассМосковская область (Подмосковье)Егор Кончаловский (Георгий Михалков)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала