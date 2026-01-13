Интервью с военачальником ляжет в основу фильма Кончаловского о Донбассе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Интервью с военачальником ляжет в основу документального фильма о Донбассе, заявил российский режиссер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

"Мы сняли интервью одного знаменитого донбасского начальника, и на базе этого интервью делаем сейчас небольшой документальный фильм, он в процессе", - рассказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По его словам, мысль об этом возникла после многочисленных поездок на Донбасс , общения с бойцами и мирными жителями, а также его вдохновил его товарищ - кинопродюсер Юрий Душин, который оставил всё и ушел на войну.

"Мой товарищ кинопродюсер Юрий Душин в какой-то момент жизни все бросил и поехал на войну, работал военным корреспондентом, мы с ним просто пили чай, и я попросил взять меня с собой на Донбасс... Я был под таким впечатлением от электрической энергии этих людей, которых я там встречал. И это необязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам... Мне показалось это очень пронзительной темой", - отметил режиссер.

Кончаловский также добавил, что вопрос осмысления военной тематики в кино сегодня в обществе требует внимательного отношения. По его мнению, определено стоит снимать военные кинокартины и в непосредственный период военного противостояния и ретроспективно.