Рейтинг@Mail.ru
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/filippiny-2067667646.html
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек - РИА Новости, 13.01.2026
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек
Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 13, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:10:00+03:00
2026-01-13T19:10:00+03:00
в мире
себу
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891789_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_13f755617345bc028141dae74222b124.jpg
https://ria.ru/20260113/vulkan-2067578616.html
https://ria.ru/20251104/tayfun-2052783587.html
себу
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891789_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_4de703c0886daa96664a63af27c894a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, себу, филиппины
В мире, Себу, Филиппины
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек

Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах возросло до 13 человек

© Фото : Cebu City MayorПоследствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Cebu City Mayor
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 13, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) сообщало о восьми погибших, 12 пострадавших и 28 пропавших без вести в результате оползня.
Извержение вулкана Майон на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Вулкан на Филиппинах выбросил фонтан лавы высотой в 100 метров
Вчера, 13:14
"Число погибших в результате оползня на свалке в городе Себу в центральной части Филиппин возросло до 13", - говорится в публикации агентства.
Отмечается, что городской совет Себу во вторник одобрил резолюцию о введении в городе режима чрезвычайной ситуации для обеспечения экстренного реагирования и более быстрого доступа к средствам для ликвидации последствий катастрофы. Она также направлена на улучшение системы утилизации мусора в городе.
Поисково-спасательные работы продолжаются, отмечает Синьхуа.
Оползень сошел 8 января в 16.17 по местному времени (11.17 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы.
Последствия тайфуна Калмаэги на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Филиппинах 26 человек погибли из-за тайфуна
4 ноября 2025, 15:17
 
В миреСебуФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала