Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек - РИА Новости, 13.01.2026
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек
Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 13, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 13.01.2026
Число жертв при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло до 13 человек
Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах возросло до 13 человек
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 13, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на местные власти.
Ранее филиппинское новостное агентство Philippine News Agency
(PNA) сообщало о восьми погибших, 12 пострадавших и 28 пропавших без вести в результате оползня.
"Число погибших в результате оползня на свалке в городе Себу
в центральной части Филиппин
возросло до 13", - говорится в публикации агентства.
Отмечается, что городской совет Себу во вторник одобрил резолюцию о введении в городе режима чрезвычайной ситуации для обеспечения экстренного реагирования и более быстрого доступа к средствам для ликвидации последствий катастрофы. Она также направлена на улучшение системы утилизации мусора в городе.
Поисково-спасательные работы продолжаются, отмечает Синьхуа.
Оползень сошел 8 января в 16.17 по местному времени (11.17 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы.