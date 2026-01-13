Рейтинг@Mail.ru
22:11 13.01.2026
Фермеры в ФРГ вышли на акции против свободной торговли между ЕС и Меркосур
Немецкие фермеры федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания вышли на протесты из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, пишет немецкая... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:11:00+03:00
2026-01-13T22:11:00+03:00
в мире
бразилия
аргентина
уругвай
bild
евросоюз
бразилия
аргентина
уругвай
в мире, бразилия, аргентина, уругвай, bild, евросоюз
В мире, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Bild, Евросоюз
© AP Photo / Michael ProbstФермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания вышли на протесты из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, пишет немецкая газета Bild.
"По всей Мекленбург-Передней Померании фермеры протестовали из-за планируемого соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Они собирались провести митинги на 32 съездах с автомагистралей A11, A14, A19, A20 и A24. Однако в нескольких местах акция не состоялась из-за недостаточного участия", - отмечает издание.
Как напомнила газета, в пятницу состоится голосование в ЕС по соглашению о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур - Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Фермеры в ФРГ опасаются недобросовестной конкуренции.
"К полудню митинги на 17 развязках были завершены или отменены из-за недостаточного участия. Полицейские управления Ростока и Нойбранденбурга не сообщили о серьезных затруднениях в движении транспорта. Ситуация оставалась под контролем, требования были соблюдены", - добавила газета.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
