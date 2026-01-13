Раде не хватило голосов для назначения Федорова министром обороны Украины

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Верховной раде Украины во вторник не хватило голосов, чтобы перейти к назначению экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщал, что комитет Верховной рады по национальной безопасности единогласно поддержал назначение Федорова на должность министра обороны Украины.
"Не смогли перейти к вопросу назначения министра обороны… Все кадровые вопросы сняли, на сегодня все. Завтра попробуют еще. Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ и министра обороны", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ранее во вторник внес в Раду проект о назначении Федорова на должность министра обороны Украины. Рада поддержала во вторник отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации.
Ранее во вторник украинский парламент поддержал отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а Михаила Федорова - с должности министра цифровой трансформации.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.