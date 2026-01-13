ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, удивлен словам президента США Дональда Трампа о возможном недопуске компании в страну, пишет агентство Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, удивлен словам президента США Дональда Трампа о возможном недопуске компании в страну, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Ранее Трамп заявил, что может не разрешить ExxonMobil работать в Венесуэле . "Exxon - мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне", - сказал он журналистам.

"ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы и готов направить туда оценочную группу... Руководители Exxon были удивлены этими событиями", - сказал агентству осведомленный источник, комментируя заявление президента США

ExxonMobil не ответил на запрос Рейтер о комментарии.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

ConocoPhillips. Трамп в конце минувшей недели встретился в Белом доме с представителями крупнейших нефтяных компаний. На встрече присутствовали руководители почти 20 нефтяных компаний, включая Chevron , Exxon, Shell

Chevron сейчас является единственной американской компанией, работающей в Венесуэле по лицензии правительства США.

Трамп подчеркивал, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По его словам, тяжелая нефть из латиноамериканской страны может использоваться, в частности, для строительства дорог.