ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
11:03 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/exxonmobil-2067541385.html
ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, пишут СМИ
ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, пишут СМИ
ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, пишут СМИ

© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы, удивлен словам президента США Дональда Трампа о возможном недопуске компании в страну, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее Трамп заявил, что может не разрешить ExxonMobil работать в Венесуэле. "Exxon - мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне", - сказал он журналистам.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
"ExxonMobil по-прежнему заинтересован в посещении Венесуэлы и готов направить туда оценочную группу... Руководители Exxon были удивлены этими событиями", - сказал агентству осведомленный источник, комментируя заявление президента США.
ExxonMobil не ответил на запрос Рейтер о комментарии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп в конце минувшей недели встретился в Белом доме с представителями крупнейших нефтяных компаний. На встрече присутствовали руководители почти 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell и ConocoPhillips.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Chevron выступила с заявлением о работе в Венесуэле
12 января, 08:18
Chevron сейчас является единственной американской компанией, работающей в Венесуэле по лицензии правительства США.
Трамп подчеркивал, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По его словам, тяжелая нефть из латиноамериканской страны может использоваться, в частности, для строительства дорог.
При этом Трамп предупреждал американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Глава минэнерго США предложил Кубе "венесуэльский вариант" реформ
Вчера, 05:54
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресExxon MobilChevronShellУдары США по Венесуэле
 
 
