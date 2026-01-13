СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Китай предупредил европейские страны о том, что визиты тайваньских политиков в эти государства могут нанести вред их отношениям с Поднебесной, сообщает газета Guardian со ссылкой на информированных дипломатов и официальных лиц.
"Посыл чиновников (КНР - ред.)… состоял в том, что дозволение тайваньским чиновникам въезжать на территорию европейской страны поставит под угрозу международные отношения этой страны с Китаем", - говорится в публикации.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
