Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 13.01.2026 (обновлено: 11:53 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/evropa-2067545515.html
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков
Китай предупредил европейские страны о том, что визиты тайваньских политиков в эти государства могут нанести вред их отношениям с Поднебесной, сообщает газета... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:23:00+03:00
2026-01-13T11:53:00+03:00
в мире
китай
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20251225/kitaj-2064558254.html
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань
В мире, Китай, Тайвань
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков

Guardian: Китай предупредил Европу об опасности визитов тайваньских политиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Китай предупредил европейские страны о том, что визиты тайваньских политиков в эти государства могут нанести вред их отношениям с Поднебесной, сообщает газета Guardian со ссылкой на информированных дипломатов и официальных лиц.
"Посыл чиновников (КНР - ред.)… состоял в том, что дозволение тайваньским чиновникам въезжать на территорию европейской страны поставит под угрозу международные отношения этой страны с Китаем", - говорится в публикации.
По его данным, эти предупреждения были сделаны в ноябре и декабре по дипломатическим каналам - либо через посольства европейских стран в Пекине, либо через посольства КНР в Европе напрямую правительствам европейских государств.
В одной из вербальных нот КНР выразила негодование визитами тайваньских официальных лиц в Бельгию, Чехию, Польшу, Нидерланды, Италию, Австрию, Германию, Литву, Данию, Эстонию и Ирландию.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Китае пригрозили сепаратистам на Тайване позорным столбом
25 декабря 2025, 12:25
 
В миреКитайТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала