Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции 13.01.2026
05:36 13.01.2026
Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции
Недальновидная политика Запада по Украине может привести к тому, что европейские страны сами останутся без оружия, чем уже воспользовались США, усилив давление...
Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции

Инандж Санджак: Европа рискует остаться без оружия из-за Украины

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Недальновидная политика Запада по Украине может привести к тому, что европейские страны сами останутся без оружия, чем уже воспользовались США, усилив давление на ослабевшую Европу, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
Портал Euractiv со ссылкой на экспертов ранее писал, что Европе потребуется по меньшей мере два-три года, чтобы получить свои средства слежения из космоса и тем самым ослабить зависимость от США, поэтому в ближайшее время она не сможет избежать шантажа или утаивания информации со стороны Вашингтона.
По словам собеседника РИА Новости, европейские государства не собирались воевать за Украину, но делали ставку на поставки вооружений и боеприпасов.
"Отправленное на фронт европейское оружие Россия в ходе боевых действий фактически уничтожает, а собственные запасы Европы при этом сокращаются. В ближайшей перспективе Россия добьется своих целей на Украине, и у Европы не останется оружия. Теперь понятно, почему на этом фоне США угрожают слабой Европе?" - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Европе пора "взяться за ум" в том, что касается увеличения военных расходов.
Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар предположил, что Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что "Европа мертва".
Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата писало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа. Испанская газета El País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа.
