Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Недальновидная политика Запада по Украине может привести к тому, что европейские страны сами останутся без оружия, чем уже воспользовались США, усилив давление на ослабевшую Европу, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.