Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле
Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле
Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле - РИА Новости, 13.01.2026
Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле
Строительство нового корпуса детской областной больницы завершается в Ярославле, открытие планируется летом, доложил губернатор Ярославской области Михаил... РИА Новости, 13.01.2026
россия
ярославль
ярославская область
владимир путин
михаил евраев
общество
россия, ярославль, ярославская область, владимир путин, михаил евраев, общество
Россия, Ярославль, Ярославская область, Владимир Путин, Михаил Евраев, Общество
Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле

Евраев: строительство корпуса детской областной больницы почти завершено

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Строительство нового корпуса детской областной больницы завершается в Ярославле, открытие планируется летом, доложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.
"Сейчас завершаем строительство огромнейшего объекта. Это областная больница, новый корпус детской областной больницы. Сложный объект, скажу, как есть, были большие проблемы с проектной документацией. Сейчас находится в завершающей стадии, летом ее запускаем. Это очень серьезный объект, новый, крупный, для нашего региона очень важный", - рассказал Евраев на встрече с президентом.
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области
Вчера, 14:00
По словам губернатора, правительство региона договорили с Минздравом РФ о начале строительства новой поликлиники в поселке Красный Бор.
"У нас там большое строительство многоквартирного жилья и не хватает инфраструктуры. Школу мы уже начали там строить, сейчас мы приступаем к строительству поликлиники. Дом культуры уже построили", - сообщил губернатор.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Евраев рассказал, сколько дорог отремонтировали в Ярославской области
Вчера, 14:32
 
Россия Ярославль Ярославская область Владимир Путин Михаил Евраев Общество
 
 
