Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле

По словам губернатора, правительство региона договорили с Минздравом РФ о начале строительства новой поликлиники в поселке Красный Бор.

"У нас там большое строительство многоквартирного жилья и не хватает инфраструктуры. Школу мы уже начали там строить, сейчас мы приступаем к строительству поликлиники. Дом культуры уже построили", - сообщил губернатор.