13.01.2026
14:22 13.01.2026
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2026
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор
Рост зарплат в Ярославской области находится на уровне среднероссийских показателей, но в два раза опережает рост инфляции, доложил губернатор Михаил Евраев... РИА Новости, 13.01.2026
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор

Евраев: рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию в 2 раза

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рост зарплат в Ярославской области находится на уровне среднероссийских показателей, но в два раза опережает рост инфляции, доложил губернатор Михаил Евраев президенту РФ Владимиру Путину.
"Если… про инфляцию говорить и про рост заработных плат, то мы находимся примерно на среднероссийских показателях, но рост заработных плат у нас в два раза опережает рост инфляции", — сообщил Евраев.

Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
