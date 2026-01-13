https://ria.ru/20260113/evraev-2067598811.html
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2026
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор
Рост зарплат в Ярославской области находится на уровне среднероссийских показателей, но в два раза опережает рост инфляции, доложил губернатор Михаил Евраев... РИА Новости, 13.01.2026
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
ярославская область
россия
